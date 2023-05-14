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معركة أرقام بين أردوغان ومنافسه بعد فرز أولى بطاقات الاقتراع

معركة أرقام بين أردوغان ومنافسه بعد فرز أولى بطاقات الاقتراع
14 مايو 2023 22:25

بدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز أولى بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تفيد وسائل الإعلام الرسمية بتقدّمه ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو الذي يقول إنه من حصل حتى الآن على النسبة الأكبر من الأصوات.
أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان تصدّر مساء الأحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وأضافت الوكالة أنه حتى الآن، حاز أردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاما، 52,4 في المئة من الأصوات مقابل 43,8 في المئة لمرشح المعارضة كيليتشدار أوغلو.
فيما حصل المرشح الثالث في السباق سنان أوغان على حوالي 5 في المئة من الأصوات.
إلا أن كيليتشدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدماً على أردوغان.
ومنذ فتح صناديق الاقتراع عند الساعة 08,00 (05,00 ت غ) حتى الدقيقة الأخيرة 17,00 (14,00 ت غ)، عجّت المواقع المخصصة للتصويت بالناخبين الذين انتظروا أحيانا لساعات حتى يدلوا بدلائهم.
ولم يكشف حتى الساعة عن نسبة الإقبال التي يبدو أنها كانت مرتفعة.

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