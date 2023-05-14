بعد عام على مجزرة «بافالو».. بايدن يجدد الدعوة لضبط الأسلحة

أكد جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يبذل كل ما هو ممكن لوقف أعمال العنف المسلح وحث الكونغرس مجدداً على «فعل المزيد» لتنظيم انتشار الأسلحة النارية، بعد عام من جريمة قتل عنصرية في بافالو بولاية نيويورك، شمال الولايات المتحدة.

الكونغرس الأميركي، وهو الهيئة السياسية الوحيدة القادرة على اتخاذ مثل هذا القرار، يصم أذنيه عن دعوات بايدن، والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب يعارضون بشدة أي خطوة في هذا الاتجاه، وخصوصاً حظر البنادق الهجومية.

كتب بايدن «أفعل كل ما في وسعي للحد من العنف الناجم عن استخدام الأسلحة، لكن على الكونغرس أن يفعل المزيد»، معلناً عن 13 «إجراءً جديداً» تهدف إلى «تعزيز» تأثير اللوائح المعمول بها إلى الحد الأقصى.

ويعتزم الرئيس الأميركي على وجه الخصوص، تعزيز عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، أو التشدد في مصادرة الأسلحة من الأشخاص المدانين بالعنف المنزلي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الرئاسة.

ضاعف الرئيس من النداءات الموجهة إلى الكونغرس بهذا الخصوص منذ عمليتي قتل كان لهما تأثير قوي في الولايات المتحدة. ففي 14 مايو 2022، فتح شاب أبيض متعصب مسلح ببندقية هجومية النار في سوبر ماركت في بافالو فقتل عشرة أشخاص سود. وبث القاتل فيديو مباشرا للمذبحة.

وبعد عشرة أيام، فتح شاب يبلغ 18 عاماً، مسلح أيضاً ببندقية نصف رشاشة، النار في مدرسة في أولفيْد بولاية تكساس في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمتين.



