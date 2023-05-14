بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا
14 مايو 2023 18:59
انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي. وأفاد مراسل الأناضول بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا. وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد. كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو الجاري. ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً والتي بدأت يوم 27 أبريل الماضي.