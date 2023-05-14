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22 شخصاً قضوا جراء الفيضانات في الصومال

من الصومال
14 مايو 2023 18:42

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأحد أن الفيضانات المفاجئة في وسط الصومال أسفرت عن مصرع 22 شخصاً وأثرت على أكثر من 450 ألفاً، بعدما فاض نهر شبيلي مجبراً عشرات الآلاف على ترك منازلهم.
أدى هطول الأمطار الغزيرة في وقت سابق من الأسبوع إلى تدفق المياه على المنازل في بلدة بلدوين في منطقة هيران، ما أدى إلى غمر طرق ومبان فيما حمل سكان ممتلكاتهم عبر الشوارع بحثاً عن ملاذ.
وقال «أوتشا»، إن «التقديرات الأولية تشير إلى أن الفيضانات المفاجئة والنهرية في أنحاء الصومال قد أثرت على ما لا يقل عن 460.470 شخصاً، نزح نحو 219 ألفا منهم من منازلهم في المناطق المعرضة للفيضانات أساسا، ولقي 22 حتفهم».
وأضاف في تقرير أن الفيضانات «خلفت أثراً من الدمار... أغرقت منازل وأراضي زراعية، وجرفت رؤوس ماشية وأدت إلى غلق مدارس ومرافق صحية مؤقتاً، وألحقت أضراراً بطرق».

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المصدر: وكالات
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الصومال
فيضانات
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