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إغلاق مكاتب الاقتراع في تركيا

من أحد شوارع أنقرة
14 مايو 2023 18:26

أغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ الصباح بدون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.
ومن المرتقب ان تعرف النتائج الأولية للانتخابات مساء.
وأدلى الناخبون بأصواتهم في مغلفات خضراء كبيرة داخلها بطاقة لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة وأخرى لاختيار أعضاء البرلمان ال600.
وأردوغان الذي أدلى بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول، عبر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية" مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

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