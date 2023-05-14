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الأتراك يصوتون في انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة

مسنة تركية تدلي بصوتها في الانتخابات
14 مايو 2023 17:45

 بدأ الأتراك اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة.
وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما ستحدد أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لكمال كليتشدار أوغلو منافس أردوغان الرئيسي الذي يقود تحالفا من ستة أحزاب معارضة.
وأظهر استطلاعان يوم الجمعة أن نسبة تأييده تتجاوز مستوى 50 بالمئة اللازم لتحقيق فوز صريح.
وما لم يتمكن أحدهما من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات اليوم الأحد فستُجرى جولة إعادة في 28 مايو.
وستغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات، التي تجري أيضا لاختيار برلمان جديد، أبوابها في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).
ويحظر القانون التركي نشر أي نتائج قبل التاسعة مساء.
ومن المتوقع أن تتوافر بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم مؤشرات واضحة حول ما إذا كانت ستجري جولة إعادة.

 

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