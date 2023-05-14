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بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان غداً

بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان غداً
14 مايو 2023 17:16

بموجب برنامج «التطعيم الوطني» في باكستان، ستبدأ حملة تستمر على مدى أسبوع ضد شلل الأطفال، غداً الاثنين، في مختلف المناطق بالأقاليم الأربعة في البلاد.
وفي إقليم «البنجاب»، ستنطلق حملة لمدة خمسة أيام من يوم غدٍ، حتى 19 من هذا الشهر، لتطعيم أكثر من مليوني طفل، تحت سن خمس سنوات.
وفي إقليم «خيبر-باختونخوا» تنطلق حملة ضد شلل الأطفال تستمر خمسة أيام في أجزاء من الإقليم غداً الاثنين.
كما ستجرى حملة ضد شلل الأطفال أيضاً في مخيمات لاجئين أفغان.
وسيتم تطعيم أكثر من 5ر3 مليون طفل، حتى سن خمس سنوات، خلال الحملة المذكورة.
وفي إقليم «بلوشيستان»، ستبدأ حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستمر سبعة أيام، في 393 مجلساً اتحادياً في 18 مقاطعة اعتباراً من يوم غدٍ.

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المصدر: وكالات
شلل الأطفال
تطعيم الأطفال
باكستان
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