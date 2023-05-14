لقاء بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل على خلفية توتر حدودي

اجتمع قادة أرمينيا واذربيجان الأحد لإجراء محادثات في بروكسل، على خلفية توتر على الحدود بين هذين البلدين اللذين يتواجهان منذ حوالى ثلاثين عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تجري تحت رعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

واللقاء هو الخامس من نوعه في إطار الوساطة الأوروبية وبدأ حوالي الساعة 11,00 ت غ، بحسب الناطق باسم ميشال.

عقد رئيس المجلس الأوروبي لقاءً ثنائياً مع باشينيان مساء السبت ومع علييف صباح الأحد.

تجري هذه المحادثات غداة مواجهات جديدة على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز.

فقد أعلنت يريفان الجمعة مقتل جندي أرميني وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات حدودية مع القوات الأذربيجانية. الخميس قتل جندي اذربيجاني وأصيب أربعة جنود ارمينيين في صدامات أخرى.



