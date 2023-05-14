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الرئيس الألماني يستقبل نظيره الأوكراني في قصر بيلفو

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الأوكراني زيلينسكي في قصر بلفيو في برلين
14 مايو 2023 12:33

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهل الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني بألمانيا.

ووصل زيلينسكي صباح اليوم الأحد في موكب سيارات لقصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة الألمانية. ومن المقرر إجراء مناقشة بين الرئيس الألماني ونظيره الأوكراني، كما من المقرر أن يكون هناك أربعة مستشارين على كل جانب. ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس بعد ذلك استقبال الرئيس الأوكراني بمراسم عسكرية في ديوان المستشارية.

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وسيتم إجراء نقاش خاص بينهما، ومن المقرر أن يعقب ذلك مناقشة في إطار دائرة صغيرة، ثم عقد مؤتمر صحفي. وسوف يتم تكريم زيلينسكي والشعب الأوكراني بجائزة مرموقة في حفل بعد ظهر اليوم في مدينة آخن بغرب ألمانيا.

وتم منح الجائزة لكل من زيلينسكي والشعب الأوكراني في ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليم الجائزة إلى الرئيس شخصيا. ومن المقرر أن يتوجه شولتس وزيلينسكي سويا من برلين إلى آخن.

المصدر: وكالات
برلين
فولوديمير زيلينسكي
ألمانيا
أوكرانيا
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