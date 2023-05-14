عاصفة قوية تتجه نحو بنجلادش وميانمار وإجلاء 400 ألف شخص

تتجه عاصفة قوية نحو سواحل بنجلادش وميانمار اليوم الأحد، مما أجبر السلطات على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانا، الكثير منهم من منازل هشة في مناطق منخفضة.

واشتد الإعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنجلادش وميانمار في خليج البنغال، وفقًا ذكر المركز الأميركي للإنذار بالأعاصير.

وقال المركز الأميركي في تقديراته الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.



وذكر مكتب الأرصاد الجوية الهندي أنه يتوقع أن يضعف "موكا" قليلا قبل أن يصل إلى اليابسة في الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش الأحد بين كوكس بازار في بنجلادش ومدينة سيتوي التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في بورما.