بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويحق لما يقرب من 61 مليون شخص التصويت في الانتخابات، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين ناخب لأول مرة.

وصوت الأتراك في الخارج بالفعل. ويتنافس المرشح المشترك للمعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ضد أردوغان. كما يخوض السباق منافس معارض أصغر هو سنان أوغان.. وبثت تسع محطات تلفزيونية وطنية على الأقل مقابلة أردوغان الانتخابية ليل الجمعة، في حين ألقى كليتشدار أوغلو خطابا لمؤيديه في خطاب مدته ثلاث دقائق على حسابه على تويتر.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء ( من 0500 إلى 1400 بتوقيت جرينتش).