المبعوث الأممي و«6+6»: مناقشة التحديات أمام قوانين الانتخابات الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس، مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة، لبحث تقديم الأمم المتحدة كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وأكد باتيلي، بحسب بيان للبعثة الأممية، أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

إلى ذلك، أكد النائب أحمد الأوجلي عضو لجنة «6+6» الليبية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن اللقاء ناقش بعض العراقيل والإشكاليات التي قد تواجه عمل اللجنة، فيما يتعلق بالتعداد السكاني وكذلك الطعون الانتخابية، وتوزيع المقاعد، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر، كاشفاً عن الترتيب لاجتماع فني آخر مع البعثة الأممية لوضع حلول لهذه التحديات خلال الأسبوع الجاري.

في سياق آخر، تشهد مدينة الزاوية في غرب ليبيا حالة استنفار وتحشيد بين الميليشيات والتشكيلات المسلحة في المدينة، إثر الاشتباكات التي اندلعت قبل يومين في إطار الصراع على النفوذ والمقرات الأمنية بين المسلحين، حسبما أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد».

وقتل شخصان على الأقل، خلال اشتباكات اندلعت مساء الخميس الماضي، بين المليشيات المسلحة المنتشرة في الزاوية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

في السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، في تصريحات لـ«الاتحاد»، رفض أهالي الزاوية لفكرة غياب مؤسسات الدولة من قوات عسكرية وأمنية داخل المدينة، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة ومهربي البشر يشكلون قوة مسيطرة على الأرض في ظل غياب أي دور لمؤسسات الدولة.