اليمن.. تحرير مناطق في أبين من «القاعدة»

عدن (الاتحاد)

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تحرير مناطق جديدة في محافظة أبين من قبضة عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان أمس، إن وحدات تابعة لها مشاركة في عملية «سهام الشرق»، تمكنت من تطهير كامل جبال «وادي الخيالة» في مديرية «المحفد» من فلول تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وأضافت: «إن «قوات تابعة للواء الأول دعم وإسناد حررت مناطق واسعة في وادي الخيالة كانت توجد فيها عناصر وخلايا إرهابية نفذت عمليات استهداف القوات اليمنية في أبين خلال الأشهر الماضية».

وأكد العميد نصر عاطف اليافعي، قائد اللواء الأول دعم، وإسناد أن «قواتهم أحكمت سيطرتها على الوادي عقب معارك عنيفة من عناصر التنظيم الإرهابي».

وأشار إلى أن «المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر التنظيم، والعثور على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات، كانت تستخدمها عناصر التنظيم في تطويع الحديد وتشكيله واستخدامه في صناعة العبوات الناسفة».

وخلال الأشهر الماضية، قتل وأُصيب عشرات الجنود في هجمات متكررة تتعرض لها القوات اليمنية في محافظة أبين.

وكانت القوات اليمنية المشتركة قد أطلقت في نهاية شهر أغسطس الماضي، عملية عسكرية وأمنية أسمتها «سهام الشرق» لمكافحة التنظيمات الإرهابية في المحافظة.

وكان الثلث الأول من العام الجاري شهد 11 عملية إرهابية لتنظيم «القاعدة» جلها في محافظة أبين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 55 قتيلاً وجريحاً.

ورفع تنظيم «القاعدة» من وتيرة هجماته التي طالت شبوة وأبين، وذلك رداً على انطلاق عمليتي «سهام الشرق» و«سهام الجنوب» في أغسطس الماضي.