الصومال: مقتل 49 إرهابياً من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال مقتل 49 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في عمليات عسكرية جنوبي البلاد.

وأشار لواء «14 أكتوبر»، التابع للجيش الوطني الصومالي، إلى مقتل خمسة من حركة «الشباب» وإصابة آخرين في عملية، أمس، في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وقُتل أكثر من 44 من عناصر «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية مخططة في إقليم شبيلي السفلي في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، بحسب الوكالة. وجاء تنفيذ العملية العسكرية عقب تلقي المخابرات الوطنية الصومالية معلومات حول تجمع عناصر حركة «الشباب» في المنطقة لإعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين.

وخلال تنفيذ العملية، تم تدمير خنادق وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى كانت المليشيات تعمل على تجميعها خلال الفترة الماضية.

وتشن القوات الحكومية منذ أشهر عدة هجمات عسكرية ضد الشباب، وتمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة.