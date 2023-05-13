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الصومال.. الفيضانات تشرد 200 ألف شخص

الصومال.. الفيضانات تشرد 200 ألف شخص
14 مايو 2023 01:37

مقديشو (وكالات)

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نزح حوالي 200 ألف شخص بسبب فيضانات في وسط الصومال، وفق ما قال مسؤول إقليمي أمس، وذلك بعدما فاض نهر شيبيل. وأُجبر سكان بلدة بيليدوين في منطقة «حيران» على مغادرة منازلهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد، وقد حملوا ممتلكاتهم فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في الشوارع المغمورة بالمياه بحثاً عن ملجأ. وقال علي عثمان حسين، نائب محافظ الشؤون الاجتماعية في منطقة حيران «نزح حتى الآن حوالي 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل في بلدة بيليدوين وقد يرتفع العدد في أي وقت».
من جهته، قال نائب محافظ المنطقة حسن إبراهيم عبد الله، إن ثلاثة أشخاص قضوا في الفيضانات.  وتأتي هذه الكارثة عقب موجة جفاف قياسية جعلت ملايين الصوماليين على شفا المجاعة، فيما تقاتل الدولة المضطربة أيضاً تمرداً إسلامياً منذ عقود.
وقال سكان، إنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم في منتصف الليل في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تدفق المياه في الشوارع والمباني.

الصومال
الفيضانات
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