أفغانستان: أول إصابة بشلل الأطفال العام الجاري

كابول (وكالات)

أعلنت أفغانستان، أمس، اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2023، وهي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات. وقالت وزارة الصحة الأفغانية، في بيان، إن الحالة سجلت في مقاطعة باتي كوت بإقليم نانجارهار، شرقي البلاد.

وجرى رصد حالتي إصابة بالنوع البري من فيروس شلل الأطفال في البلاد العام الماضي. وأضافت الوزارة أن من المقرر انطلاق حملة تطعيم جديدة ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل، تستهدف أكثر من 6.4 مليون طفل.

ووفقاً لتقديرات منظمة «اليونيسيف»، يموت 167 طفلاً كل يوم في أفغانستان بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وعلاجها بالأدوية المناسبة.

وبعد عقودٍ من الصراع وسنوات من الجفاف، يواجه ملايين الأشخاص في أفغانستان حالة من البؤس والجوع، إذ هجّر الصراع نحو 3.5 مليون شخصٍ، وهناك الكثيرون من الأطفال خارج المدارس. كما ينهار نظام الرعاية الصحية في البلاد، ويتهاوى الاقتصاد المحلي بشكلٍ متسارع.

ويعاني نصف سكان أفغانستان مستويات حادة من الجوع.