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هدوء في غزة بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ

لحظات قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ
14 مايو 2023 00:44

ساد الهدوء قطاع غزة، مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بتوقف غارات إسرائيل على غزة، وبتوقف إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع مع بدء تنفيذ الاتفاق.
وقال مسؤول أمني مصري «تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف إطلاق النار بين الجانبين في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم».
وتابع «بناء على ذلك، يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا وقف استهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق.
وتحث مصر الطرفين على تطبيقه، وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما».
منذ بدء التصعيد، الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينياً وشخص واحد في إسرائيل، بينما أصيب أكثر من 150 شخصاً بجروح في غزة.

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غزة
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إسرائيل
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