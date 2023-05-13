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زيلينسكي يوجه طلباً إلى البابا حول الأزمة الأوكرانية

البابا فرنسيس يستقبل زيلينسكي في الفاتيكان
14 مايو 2023 00:11

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعم خطة كييف للسلام.
وخلال المقابلة التي جرت في الفاتيكان، قال زيلينسكي للبابا فرنسيس «إنه لشرف عظيم»، واضعاً يده على قلبه ومحنياً رأسه تحية للبابا (86 عاماً).
واجتمع زيلينسكي، في وقت سابق السبت، مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية التي تعهدت بالدعم الكامل لأوكرانيا عسكرياً ومالياً، وكذلك دعم محاولة انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وتحدث زيلينسكي، الذي يزور روما للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الحالية، مع البابا فرنسيس لمدة 40 دقيقة وقدم له سترة مضادة للرصاص استخدمها جندي أوكراني.
وقال زيلينسكي، إنه طلب من البابا «الانضمام» إلى خطة سلام كييف المؤلفة من 10 نقاط.
تدعو الخطة إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية واستعادة حدود الدولة الأوكرانية. وقال زيلينسكي مراراً، إن الخطة غير قابلة للتفاوض.
وقال الفاتيكان، في بيان، إن زيلينسكي والبابا ناقشا في محادثة خاصة «اللفتات الإنسانية».
كان البابا أدلى بتعليق للصحفيين، على متن الطائرة البابوية في 30 أبريل الماضي خلال العودة من رحلته إلى بولندا، قال فيه «هناك مهمة قيد التنفيذ الآن، لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية سأكشف عنها».

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المصدر: وكالات
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