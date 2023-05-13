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بايدن يدلي بتصريحات بشأن محادثات سقف الدين

جو بايدن
13 مايو 2023 23:59

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن المحادثات تمضي قدماً مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.
وقال بايدن للصحفيين، في قاعدة «آندروز» المشتركة «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة».
وتابع قائلاً «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».
ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.
وأُلغي اجتماع، كان مقرراً، أمس الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.
وذكرت وسائل إعلام أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات، فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغة 31.4 تريليون دولار أميركي لتجنب التخلف عن السداد.
وتقول وزارة الخزانة، إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، أمس الجمعة، وجود «احتمال كبير» بأن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو، ما لم ترفع سقف الديون.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الحكومة الاتحادية ستضطر إلى تأجيل سداد بعض التزاماتها المالية إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة.
وحذّر خبراء من أن فشل الولايات المتحدة في سداد ديونها سيكون لذلك عواقب «وخيمة للغاية» على الاقتصاد العالمي.

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المصدر: وكالات
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