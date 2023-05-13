تضارب الأنباء بشأن الوضع الميداني في جبهة باخموت

تضاربت الأنباء، اليوم السبت، بشأن الوضع الميداني على الجبهة في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

ففيما أكدت أوكرانيا مراراً اليوم أنها حققت تقدماً في المدينة، تنفي موسكو ذلك وتؤكد أنها سيطرت على حي في باخموت.

وجددت أوكرانيا، اليوم السبت، التأكيد على أن قواتها حققت تقدما في المدينة.

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن قوات بلادها تتقدم في اتجاهين في المدينة.

وكتبت ماليار، عبر تطبيق «تلغرام»: «قواتنا تتقدم تدريجيا في اتجاهين عبر ضواحي باخموت... لكن الوضع في المدينة نفسها أشد تعقيداً».

وأضافت «بفضل التخطيط الكفء للقيادة وشجاعة مقاتلينا»، لم يستطع الروس السيطرة على المدينة.

ولم يرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو اليوم في زيارة رسمية إلى إيطاليا، بشكل مباشر عندما سئل عن موعد بدء الهجوم المضاد.

تأتي تأكيدات نائبة وزير الدفاع الأوكراني بعد أن نفت روسيا، اليوم السبت، تصريحات سابقة لمسؤول عسكري أوكراني أكد فيها أن جنود بلاده تحقق تقدما.

وقال أولكسندر سيرسكي قائد سلاح البر الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي «يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة»، مضيفاً أن الجانب الروسي «يسجل خسائر في العديد والعتاد».

وردت روسيا بالتأكيد على أنها واصلت تقدمها في باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «وحدات هجومية حررت حيّا في القسم الشمالي الغربي من المدينة».