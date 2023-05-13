كينيا.. ارتفاع عدد ضحايا جماعة دينية إلى 200 وفاة

تجاوز عدد ضحايا جماعة دينية في غابة في جنوب شرق كينيا 201 شخص بعد العثور على 22 جثة جديدة اليوم السبت، وفق ما أعلنت محافظة المنطقة.

توفي هؤلاء الأشخاص بعد أن دعا بول نثينغي ماكنزي، زعيم الطائفة إلى الامتناع عن الأكل حتى الموت من أجل "لقاء السيد المسيح".

تعتقد الشرطة أن معظم الجثث، التي عثر عليها قرب مدينة ماليندي الساحلية، تعود لأتباع طائفة بول نثينغي ماكنزي، وهو سائق سيارة أجرة سابق و"قسّ" كنيسة "غود نيوز" التي أنشأها.

وقالت رودا أونيانشا، محافظة المنطقة إن 26 شخصًا أوقفوا حتى الآن من بينهم بول نثينغي ماكنزي و"عصابة من الأتباع" مكلفة بالتحقق من عدم تناول أي من الناس الطعام أو هروبهم من الغابة.

وأضافت أونيانشا أن المحققين سيوقفون عمليات إخراج الجثث خلال اليومين المقبلين لإعادة تنظيم عملياتهم التي من المتوقع أن تستأنف الثلاثاء.

يبدو من عمليات التشريح، التي أجريت على الجثث الأولى المستخرجة، أن معظم الضحايا ماتوا جوعا.

لكن رئيس عمليات الطب الشرعي يوهانسن أودور قال مؤخرًا إن بعض الضحايا، ومن بينهم أطفال، تعرضوا للخنق والضرب.

وشكل الرئيس الكيني وليام روتو فريق عمل "لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المنظمات الدينية".