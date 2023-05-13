الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد في قطاع غزة

إطلاق صواريخ من قطاع غزة
13 مايو 2023 22:11

أعلنت قناة "القاهرة" التلفزيونية الإخبارية المصرية، اليوم السبت، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بوساطة مصر.
وأضافت القناة أن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).
وذكرت القناة أن مصر دعت الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الهدنة تنص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.
ومنذ بدء التصعيد، الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينيا وشخص واحد في إسرائيل بينما أصيب أكثر من 150 شخصا بجروح في غزة.
كان القصف الإسرائيلي قد تجدد، اليوم السبت، على غزة وكذلك إطلاق الصواريخ من جانب القطاع.

أخبار ذات صلة
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
هدوء في غزة بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ
المصدر: وكالات
قطاع غزة
غزة
هدنة
وقف إطلاق النار
إسرائيل
وساطة مصرية
آخر الأخبار
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
الرياضي
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
اليوم 04:54
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
الرياضي
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
اليوم 04:51
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©