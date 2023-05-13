إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد في قطاع غزة

أعلنت قناة "القاهرة" التلفزيونية الإخبارية المصرية، اليوم السبت، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بوساطة مصر.

وأضافت القناة أن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وذكرت القناة أن مصر دعت الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الهدنة تنص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

ومنذ بدء التصعيد، الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينيا وشخص واحد في إسرائيل بينما أصيب أكثر من 150 شخصا بجروح في غزة.

كان القصف الإسرائيلي قد تجدد، اليوم السبت، على غزة وكذلك إطلاق الصواريخ من جانب القطاع.