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العراق يعلن حصيلة إصابات ووفيات الحمى النزفية

فريق يعقّم حظيرة مواشي في العراق لمنع تفشي الحمى النزفية
13 مايو 2023 21:46

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 95 حالةً من بينها 13 وفاةً منذ بداية العام 2023، بعدما كان المرض وصل إلى أعلى مستويات انتشاره في العام 2022.
وأكّد سيف البدر، المتحدث باسم الوزارة أن حدّة الانتشار هذا العام "أخفّ حتى الآن" من 2022 حين سجلت 212 إصابة بينها 27 وفاة.
وأشار المتحدّث باسم الوزارة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إلى "ارتفاع حصيلة إصابات مرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجاري إلى 95 بينها 13 حالة وفاة".
وبحسب الوزارة، سُجلت غالبية الإصابات والوفيات هذا العام أيضاً في محافظة ذي قار (28 إصابة و6 وفيات) الواقعة في جنوب البلاد، وهي منطقة ريفية تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.
يعدّ مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتقال "حمى القرم-الكونغو النزفية" إلى البشر يحدث "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".
ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان. أما أعراضه الأولية، فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن. لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.
وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح من 10 إلى 40 بالمئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.
في العام 2022، وبين الأول من يناير و22 مايو، سجلت على الأقلّ 212 إصابة و27 وفاة بالحمى النزفية، وفق بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية يستند إلى إحصاءات رسمية عراقية.

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المصدر: وكالات
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