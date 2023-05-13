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سوريا تمدد إدخال مساعدات لمنكوبي الزلزال من معبرين

شاحنات تدخل سوريا من معبر السلامة
13 مايو 2023 21:42

قال مسؤول سوري، اليوم السبت، إن دمشق مددت إذنا للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين لإدخال المساعدات للمتضررين من الزلزال لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأوضح بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على موقع تويتر، إن بلاده قررت "تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أغسطس".
كانت سوريا وافقت على فتح المعبرين لمدة ثلاثة أشهر بدءا من 13 فبراير الماضي، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

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المصدر: رويترز
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