سقوط أربع طائرات عسكرية روسية قرب أوكرانيا

أعلنت مسؤولة أوكرانية ومسؤول روسي سقوط أربع طائرات روسية اليوم السبت بينها مقاتلتان من طراز "سوخوي".

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الروس مستاؤون للغاية اليوم".

وأضافت "يمكننا تفهمهم: لقد خسروا طائرتين مقاتلتين ومروحيتين".

ولم تذكر فيريشوك ما إذا كانت أوكرانيا قد أسقطت أيا من الطائرات.

بدوره، قال فلاديمير روغوف المسؤول الروسي المحلي في منطقة زابوريجيا إن أربع طائرات روسية أسقطت، هما مروحيتان من طراز "مي-8" ومقاتلة من طراز "سوخوي-35" وقاذفة مقاتلة من طراز "سوخوي-34".

وأضاف أن أفراد طاقم المروحيتين وطائرة سو-34 لقوا حتفهم.

ولم يذكر روغوف تفاصيل أخرى.

من جانبها، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن طائرتين مقاتلتين روسيتين وطائرتي هليكوبتر أُسقطت، اليوم السبت، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت الصحيفة اليومية المستقلة، التي تركز على أخبار الاقتصاد على موقعها الإلكتروني، إن مقاتلتين من طراز "سوخوي-34" و"سوخوي-35" وطائرتي هليكوبتر من طراز "مي-8" شكلت وضعا هجوميا وجرى "إسقاطها في وقت واحد تقريبا" في كمين في منطقة "بريانسك" الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وفي بيان مقتضب على تطبيق "تلغرام"، أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة "بريانسك" في جنوب روسيا أن مروحية تحطمت في بلدة "كلينتسي".

ولم يذكر مصير الطاقم، لكنه أشار إلى أن امرأة أصيبت بجروح ونقلت إلى المستشفى.

وقال بوغوماز "لحقت أضرار بخمسة منازل"، من دون أن يوضح سبب التحطم.