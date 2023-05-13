السودان يمدد إغلاق المجال الجوي

مددت هيئة الطيران المدني السوداني، اليوم السبت، المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى 31 مايو الجاري.

وأكدت، في بيان، أن المجال الجوي سيظل مغلقا خلال هذه المدة.

وأضافت الهيئة "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع التصعيد يوم 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفر التصعيد عن أكثر من 750 قتيلا وقرابة خمسة آلاف جريح وأدى إلى نزوح 900 ألف سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو اللجوء إلى الدول المجاورة.