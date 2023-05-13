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تحطم طائرتين عسكريتين روسيتين قرب أوكرانيا

تصاعد الدخان إثر تحطم المروحية في بلدة "كلينستي"
13 مايو 2023 19:20

تحطمت مروحية عسكرية وطائرة مقاتلة في منطقة بريانسك الروسية القريبة من أوكرانيا، اليوم السبت، وفقاً لتقارير إعلامية روسية.
تحطمت المروحية في منطقة غير مأهولة بالقرب من بلدة «كلينستي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس».
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، المروحية وهي تنفجر قبل أن تسقط على الأرض مشتعلة.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الشخصين اللذين كانا على متن المروحية، وهي من طراز «إم آى 8-» ذات المقعدين، لقيا حتفهما على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الحكومة الروسية.
وذكرت وكالة «تاس»، في وقت لاحق، تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز «سوخوي -34» في المنطقة نفسها. ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث.
وتمت مشاركة مقاطع فيديو للحطام المحترق على وسائل التواصل الاجتماعي. وتردد أن الطائرة المقاتلة تحطمت في قرية على بعد حوالي 10 كيلومترات من مكان سقوط المروحية. ولا يزال مصير الطيار غير واضح. ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية، حتى الآن، أي بيان بشأن الحادثتين.

 

 

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المصدر: وكالات
بريانسك
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تحطم مروحية
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