روسيا ترد على بيانات أوكرانية حول الوضع في باخموت

ردت روسيا، اليوم السبت، على بيانات أوكرانية تتعلق بالوضع الميداني في مدينة باخموت التي تشهد قتالا منذ أشهر.

أكدت موسكو أنها واصلت تقدمها في باخموت بشرق أوكرانيا، وسيطرت على "حي في القسم الشمالي الغربي" من المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "وحدات هجومية حررت حيّا في القسم الشمالي الغربي من المدينة".

كانت أوكرانيا أعلنت، في وقت سابق اليوم، إحراز تقدم في المنطقة نفسها.

وقال أولكسندر سيرسكي قائد سلاح البر الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة"، مضيفا أن الجانب الروسي "يسجل خسائر في العديد والعتاد".

وأضاف "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".

كانت كييف أعلنت، أمس الجمعة، أيضا أن قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة بباخموت، لكن روسيا أكدت صدّ هجوم على مساحة واسعة من خط المواجهة.