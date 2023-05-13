إيطاليا تقدم تعهدات بدعم أوكرانيا في الأزمة الحالية

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعودا بالدعم الكامل من إيطاليا التي يزورها، اليوم السبت.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لنظيره الأوكراني إن روما تدعم كييف تماما.

وأكد ماتاريلا، الذي استقبل زيلينسكي بمقر إقامته في قصر "كويرينال" في العاصمة روما، في تصريحات بثها التلفزيون الإيطالي "إنه لشرف كبير أن تكون هنا في روما".

وأضاف "لقد طلبت مقابلتك مرة أخرى بعد محادثتنا التي عقدت قبل سنوات، على الرغم من أن الظروف هذه المرة مختلفة.. إننا إلى جانبكم تماما".

وقال مصدر من مكتب الرئيس الإيطالي إن ماتاريلا أكد دعم بلاده الكامل لأوكرانيا من حيث المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية وإعادة الإعمار على المديين القصير والطويل.

وذكر المصدر أيضا أن الرئيس الإيطالي أبلغ زيلينسكي أن كل من يدعم أوكرانيا يريد السلام.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تستقبل زيلينسكي

من جانبها، استقبلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني الرئيس الأوكراني بعد ظهر اليوم السبت على غداء عمل.

ووعدت بدعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا.

وقالت ميلوني، متحدثة إلى جانب زيلينسكي، إن روما ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ودعمها ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

سيتوجه زيلينسكي إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس.

وهذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لإيطاليا منذ الأزمة الحالية.