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الموريتانيون يصوتون لانتخاب نوابهم في البرلمان

ناخب يستعد للإدلاء بصوته في مكتب انتخابي
13 مايو 2023 16:48

بدأ الموريتانيون في الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، لاختيار 176 نائباً في البرلمان وأعضاء 15 مجلساً محلياً و238 مجلساً بلدياً في اقتراع ثلاثي.
ودعي نحو 1,8 مليون ناخب إلى التصويت في أول انتخابات تُجرى في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تولى رئاسة البلد في 2019.
تعتبر موريتانيا أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل الأفريقي التي تهزها هجمات جماعات إرهابية.
ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 مايو الجاري لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعداً، نظراً لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.
يتنافس 25 حزباً في الانتخابات التشريعية. ويبدو حزب الأغلبية الرئاسية «الإنصاف» في موقع جيد لتصدر النتائج، علماً أنه الوحيد الذي يقدم مرشحين في جميع الدوائر، لا سيما في المناطق الريفية.
ورأى آدم هيليلي، المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بأفريقيا «14 نورث ستراتيجيز»، أن حزب الإنصاف «سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024».

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المصدر: آ ف ب
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