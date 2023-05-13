روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى

اتهمت روسيا، اليوم السبت، أوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو» ضد «أهداف مدنية» في منطقة لوغانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو، التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها، تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية».

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة «تضررت مبانٍ سكنية قريبة. أصيب مدنيون بجروح، بينهم ستة أطفال».

وأوضحت أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز «سو-24» كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز «ميغ-29».

كانت روسيا حذرت، أمس الجمعة، من أنها تعتبر قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، خطوة «شديدة العدائية».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: «نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير».

وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، إرسال صواريخ من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «أستطيع أن أوكد أن المملكة المتحدة تقدم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا».