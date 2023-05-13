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أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى ا لإسراع بتسليم حزمة الأسلحة الجديدة

أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى ا لإسراع بتسليم حزمة الأسلحة الجديدة
13 مايو 2023 15:07

 دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ألمانيا إلى الإسراع بتسليم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لبلاده.

وقال كوليبا، اليوم السبت، على هامش اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في السويد، إن أوكرانيا تحتاج دائما إلى كل شيء في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن إسراع عمليات التسليم يقابل دائما بالتقدير، وأوضح أنه يمكن مناقشة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا الأمر.

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  وفي وقت سابق اليوم، تعهدت الحكومة الألمانية لأوكرانيا بتسليمها مزيدا من الأسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم أن الحزمة تشمل، ضمن أشياء أخرى، 20 ناقلة جنود مدرعة طراز "ماردر" و30 دبابة "ليوبارد 1" و4 أنظمة دفاع جوي "إيريس-تي إس إل إم". وتمت دعوة كوليبا كضيف لحضور اجتماع لمدة يومين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالقرب من ستوكهولم اليوم. ويخطط الوزير بعد ذلك لحضور منتدى وزاري هناك مع ممثلين من دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ألمانيا
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