بولندا ترجح دخول منطاد مراقبة مجالها الجوي

قالت وزارة الدفاع البولندية اليوم السبت على تويتر، إن جسما مجهولا دخل المجال الجوي للبلاد من ناحية روسيا البيضاء وربما يكون منطاد مراقبة.

بولندا العضو بحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب لأي اختراقات لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة وبعد وقائع سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر وديسمبر .

وقالت الكابتن إيفا زلوتنيكا مسؤولة الصحافة في قيادة عمليات القوات المسلحة لمحطة تي.في.إن 24 إن الجسم دخل المجال الجوي البولندي مساء الجمعة.

وقالت الوزارة إنه الاتصال بالرادار معه انقطع بالقرب من بلدة ريبين في شمال وسط بولندا. وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه يجري البحث عن الجسم.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات في روسيا أو روسيا البيضاء للتعليق.



