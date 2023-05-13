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زيلينسكي يصل روما في زيارة رسمية

زيلينسكي يصل روما في زيارة رسمية
13 مايو 2023 13:59

 وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، إلى روما صباح اليوم السبت، وكان وزير خارجية إيطاليا، انطونيو تاجاني، في استقباله بمطار "تشامبينو" في روما.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس، خلال اليوم، طبقا لتغريدة من زيلينسكي.

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ووصف زيلينسكي زيارته لإيطاليا بأنها "زيارة مهمة من أجل النصر الذي يقترب من أوكرانيا".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان مع السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق، وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة. 

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
روما
إيطاليا
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