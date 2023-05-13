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ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو

ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو
13 مايو 2023 13:45

أعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".
تشمل دفعات الأسلحة الجاري الإعداد لها على وجه الخصوص 30 دبابة ليوبارد إضافية من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجمًا، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و4 أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز Iris T ومنصات الإطلاق الخاصة بها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة.
وذكرت أسبوعية دير شبيغل أنها أكبر مجموعة شحنات أسلحة من برلين إلى أوكرانيا .
يأتي هذا الإعلان عشية زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا. فقد ورد في تسريبات لوسائل الإعلام الألمانية أن زيلينسكي الذي يزور روما السبت قد يتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا للقاء مسؤوليها الأحد وتسلم جائزة شارلومان الأوروبية. لكن هذه الزيارة لم تؤكدها رسميًا برلين بعد.
انتقدت كييف وبعض شركائها الأوروبيين وخاصة في شرق القارة ألمانيا بسبب ترددها في تقديم دعم عسكري قوي لأوكرانيا. لكن على مدى الأشهر الماضية، كثفت برلين جهودها في هذا المجال.
في العام الماضي، صرفت برلين ملياري يورو للدعم العسكري لكييف.
وأعلنت حتى تاريخه أنها ستخصص هذا العام 2,2 مليار يورو لهذه الجهود. ووعدت برلين خصوصًا بتقديم 14 دبابة من طراز Leopard-2 A6s من مخزون جيشها وهي أكثر كفاءة من طراز Leopard-1s الواردة في خطة المساعدة الجديدة. كما بدأت في تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيل هذه الدبابات.

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المصدر: آ ف ب
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