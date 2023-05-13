إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي

أفادت تقارير إعلامية بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان.

وسوف تتم السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق. وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة، بما يشمل المُسيرات.

وتم نشر القناصة في كل مكان يتوقع أن يزوره زيلينسكي. ومبدئيا، لم يتأكد رسميا سوى تأكيد زيارة زيلينسكي لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي أيضا رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في مقرها الرسمي، قصر كيجي، بوسط روما التاريخي. وهناك قداس من المقرر أن يقيمه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بعد الظهر، رغم أن الفاتيكان لم يؤكد ذلك رسميا بعد. وفي المساء، سوف يحل زيلينسكي ضيفا على البرنامج التلفزيوني الشهير "بورتا بورتا"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية.