مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان

ذكر الجيش الباكستاني اليوم السبت أن 13 شخصا على الأقل، من بينهم جنود، قتلوا في هجوم على منشأة أمنية، في جنوب غرب باكستان وكان معسكر تابع لفيلق الحدود في منطقة "باج" الإسلامية بإقليم "شمال بلوشيستان" ، قد تعرض لهجوم، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أن الجيش شن عملية لإنقاذ رهائن وتطهير المنطقة من الإرهابيين. وأضافت الهيئة أنه خلال عملية التطهير "قتل ستة جنود ومدني على الأقل".

وأصيب ستة أشخاص آخرون، من بينهم امرأة ومن بين القتلى أيضا جميع الإرهابيين الستة، الذين قال الجيش إنهم كانوا مجهزين بشكل جيد واقتحموا المجمع.

وأضاف البيان أن "قوات الأمن، بالتوازي مع الشعب، مازالت مصممة على عرقلة جميع المحاولات لتخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشيستان".