الإعصار موكا يتجه إلى سواحل بنجلادش وميانمار

اتجهت عاصفة قوية تبلغ سرعة الرياح المصاحبة لها 175 كيلومترا في الساعة صوب سواحل شرق بنجلادش وميانمار اليوم السبت، مما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينجا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية ببنجلادش في نشرة إنه يرجح أن الإعصار موكا بعد استجماع قواه في خليج البنغال لعدة أيام، سيزداد قوة ويصل إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنجلادش وميانمار غدا الأحد.

يعيش في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية جنوب شرق بنجلادش، أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يتوقع أن يشق موكا، المصنف عاصفة إعصارية شديدة الخطورة، طريقا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار حيث يعيش ستة ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.



وقال محمد شمس الدجى، وهو أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين بشؤون اللاجئين في بنجلادش "نركز على إنقاذ الأرواح ... سيتم إجلاء المعرضين لخطر الانهيارات الأرضية".

وفي ميانمار، قال برنامج الأغذية العالمي إنه يعد الطعام وإمدادات الإغاثة التي يمكن أن تساعد أكثر من 400 ألف في راخين والمناطق المحيطة بها لمدة شهر.