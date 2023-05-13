الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تسلل إلكتروني يستهدف بيانات آلاف موظفي الحكومة الأميركية

تسلل إلكتروني يستهدف بيانات آلاف موظفي الحكومة الأميركية
13 مايو 2023 09:11

 قالت مصادر مطلعة إن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأميركية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.
واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.
وأخطرت وزارة النقل الكونجرس أمس الجمعة في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".
وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.
وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددا.

أخبار ذات صلة
ليكرز يطيح «البطل»!
الإمارات وأميركا تعقدان الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة
المصدر: رويترز
أميركا
الاختراق الإلكتروني
آخر الأخبار
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
الرياضي
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
اليوم 04:54
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
الرياضي
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
اليوم 04:51
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©