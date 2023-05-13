الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزراء الاتحاد الأوروبي والمحيطين الهندي والهادئ يبحثون التحديات الأمنية المشتركة

وزراء الاتحاد الأوروبي والمحيطين الهندي والهادئ يبحثون التحديات الأمنية المشتركة
13 مايو 2023 09:01

يبحث وزراء وممثلو دول الاتحاد الأوروبي التحديات الأمنية والتعاون الاقتصادي مع نظرائهم من منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ستوكهولم اليوم السبت.

وتمت دعوة نحو 30 وفدا، من بينهم وفود من الهند واليابان وأستراليا، إلى العاصمة السويدية، إلا أن الصين وتايوان لن تشاركا في المحادثات. وتنتج المنطقة، التي تمتد من شرق أفريقيا إلى الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 67% في عام 2023، الأمر الذي يجذب اهتماما اقتصاديا من الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
زيادة قياسية للمهاجرين السريين الواصلين إلى أوروبا
البنك المركزي الأوروبي: المعركة ضد التضخم مستمرة

وفي ظل وجود بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، تحتوي المنطقة على ممرات مائية حيوية لتدفق التجارة الدولية، إلا أنها تشكل أيضا ساحة لتوترات جيوسياسية متزايدة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على التعاون الاقتصادي مع الدول المدعوة للتصدي للمواجهات. ومن المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الأمنية المختلفة في المنطقة وكذلك النمو الشامل والمستدام ومكافحة تغير المناخ.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
الرياضي
إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد
اليوم 04:54
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
الرياضي
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
اليوم 04:51
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©