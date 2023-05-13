وزراء الاتحاد الأوروبي والمحيطين الهندي والهادئ يبحثون التحديات الأمنية المشتركة

يبحث وزراء وممثلو دول الاتحاد الأوروبي التحديات الأمنية والتعاون الاقتصادي مع نظرائهم من منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ستوكهولم اليوم السبت.

وتمت دعوة نحو 30 وفدا، من بينهم وفود من الهند واليابان وأستراليا، إلى العاصمة السويدية، إلا أن الصين وتايوان لن تشاركا في المحادثات. وتنتج المنطقة، التي تمتد من شرق أفريقيا إلى الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 67% في عام 2023، الأمر الذي يجذب اهتماما اقتصاديا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل وجود بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، تحتوي المنطقة على ممرات مائية حيوية لتدفق التجارة الدولية، إلا أنها تشكل أيضا ساحة لتوترات جيوسياسية متزايدة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على التعاون الاقتصادي مع الدول المدعوة للتصدي للمواجهات. ومن المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الأمنية المختلفة في المنطقة وكذلك النمو الشامل والمستدام ومكافحة تغير المناخ.