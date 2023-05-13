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زيلينسكي يزور إيطاليا ويجتمع مع بابا الفاتيكان

زيلينسكي يزور إيطاليا ويجتمع مع بابا الفاتيكان
13 مايو 2023 08:22

من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إيطاليا اليوم السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرنسيس، الذي قال في أواخر أبريل إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا.
ولم يتم تأكيد الزيارة رسميا لدواع أمنية، وهي الأولى التي يقوم بها زيلينسكي إلى إيطاليا منذ  24 فبراير 2022.
لكن مصادر متعددة تتوقع أن يلتقي بشكل منفصل مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني قبل التوجه إلى الفاتيكان. ومن المتوقع أيضا أن يكون ضيفا في برنامج حواري تلفزيوني إيطالي شهير قبل التوجه إلى ألمانيا.

وسيكون الاجتماع مع البابا أهم بند في زيارة زيلينسكي لإيطاليا. وكان قد التقى بالبابا فرنسيس في الفاتيكان عام 2020 وأجرى الاثنان عدة محادثات هاتفية .

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المصدر: رويترز
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