جوتيريش يرحب بتعهد طرفي الصراع في السودان إيصال المساعدات للمدنيين

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتوقيع طرفي الصراع في السودان على التزام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنساية في السودان، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش إن "الأمين العام يرحب بتوقيع طرفي الصرع في السودان على إعلان التزام لحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في البلاد".

وقال دوجاريك "في حين أن العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة الشركاء المحليين، استمروا في تسليم المساعدات في ظروفة صعبة للغاية، يأمل الأمين العام في أن يضمن هذا الإعلان إمكانية زيادة حجم عملية الإغاثة بسرعة وبأمان لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في السودان".

وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوسيع المناقشات لتحقيق وقف دائم لأعمال العنف. وبعد نحو أسبوع من المفاوضات في مدينة جدة السعودية، وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الإعلان أول أمس الخميس. وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا في المساعدة في تنفيذ الإعلان وستواصل توصيل المساعدات الإنسانية سواء في وجود وقف لإطلاق النار أو في عدم وجوده.