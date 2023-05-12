الإعلام الغربي: استمرار محادثات السودان يمهد لهدنة قابلة للصمود

دينا محمود (لندن)

حفاوة بالغة قابلت بها الأوساط الإعلامية الغربية، توصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى اتفاق مبادئ أوليّ في مدينة جدة السعودية، إذ اعتبرته الدوائر التحليلية والإعلامية في الغرب، بارقة أمل هي الأولى من نوعها تقريباً، منذ اندلاع القتال، منتصف الشهر الماضي، خصوصاً أنه أعقب ستة أيام، من المحادثات المكثفة، التي أُجريت في جدة. واعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الاتفاق، بمثابة أول خطوة ومحاولة ملموسة، لكبح جماح المعارك التي تتركز غالبيتها في العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة أخرى من السودان.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار، إلى أن ذلك الاتفاق الأوليّ، يشجع الطرفين المُتحاربيْن، على إجراء مزيد من المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يستمر عشرة أيام على الأقل، بما يبعث الأمل، في إمكانية وضع حد للمعارك. وأبرزت «فايننشال تايمز»، الأجواء الإيجابية التي أشاعها التوصل إلى الاتفاق، خصوصاً ما أكدته الولايات المتحدة في أعقاب الإعلان عنه، من أن المفاوضات اللاحقة المرتقبة بشأن الأزمة في السودان، ستشمل ممثلين عن القوى المدنية في هذا البلد، وذلك بهدف العمل على بلورة «وقف دائم للأعمال العدائية».

في السياق ذاته، أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أهمية التوصل إلى اتفاق جدة، باعتبار أنه شهد وللمرة الأولى، توافق طرفيْ القتال في السودان، على وضع آلية لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار بينهما، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين مُطلعين على تفاصيل المحادثات التي أُجريت بين الجانبين.

المسؤولون أنفسهم، عبروا عن أملهم، وفقاً للصحيفة، في أن يقود استمرار المباحثات في حد ذاته، إلى إكسابها مزيداً من الجدية، بما يجعل أي هدنة يتم التوصل إليها خلالها، أكثر فاعلية وقدرة على الصمود.

نبرة متفائلة مماثلة، تبنتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية التي نقلت عن مسؤولين في إدارة جو بايدن رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن هذا الاتفاق ذا الطابع الإنساني، يشكل إطار عمل وخطوة أولى، على صعيد ما يمكن التوصل إليه من توافقات، خلال محادثات جدة.

أما إذاعة «صوت أميركا»، فأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق جدة، قد يوفر «زخماً» يكفي، لحمل الأطراف على إفساح المجال أمام جلب المزيد من الإمدادات الإغاثية، التي تمس الحاجة إليها حالياً.