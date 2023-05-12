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«تريندز» يؤكد أهمية التعاون بين دول الخليج و«الناتو»

«تريندز» يؤكد أهمية التعاون بين دول الخليج و«الناتو»
13 مايو 2023 01:27

المنامة (الاتحاد)

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شارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في «حلقة نقاش» فكري بين دول الخليج العربية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، تحت عنوان «رؤى وتحديات الأمن الإقليمي في الخليج العربي والشرق الأوسط» بحضور عدد من المسؤولين، والخبراء والسياسيين والأمنيين والباحثين. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في مداخلة بالجلسة الثانية التي ناقشت تحديات وفرص مواجهة التهديدات الأمنية في الخليج العربي، إن التهديدات لأمن الخليج والأمن الإقليمي عامةً، سواء كانت نابعة من داخل المنطقة أو من خارجها تتنامى، كما تشهد المنطقة والعالم من حولنا تطورات متسارعة تُلقي بتبعاتها وتأثيراتها على شبكة العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية.
وأكد أن استمرار الحوار والتعاون الأمني بين دول الخليج العربية وحلف الناتو أمر مهم للطرفين، بحكم طبيعة البيئة الأمنية المتغيرة التي نعيشها في المنطقة والعالم، وبحكم حجم المصالح الضخمة بين الجانبين، مشيراً إلى أن التهديدات التي نواجهها اليوم لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل هي تهديدات مشتركة عبر العالم، ولا توجد دولة تملك حصانة تامة ضد هذه التهديدات.
وشدد الدكتور العلي، على أن العلاقات التحالفية الاستراتيجية بين الجانبين تفترض من كل طرف أخذ مصالح الطرف الثاني ومخاوفه بعين الاعتبار، والتنسيق المشترك تجاه أي خطوات يمكن أن تؤثّر في حالة الأمن والاستقرار داخل الإقليم، موضحًا أن المستقبل يحمل العديد من الفرص التي ينبغي استثمارها لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
دول الخليج
حلف الناتو
الناتو
حلف شمال الأطلسي
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