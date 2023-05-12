الصين: جهود مكثفة لتسوية سياسية في أوكرانيا

بكين (وكالات)

توفد الصين ممثلاً خاصاً إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى اعتباراً من الاثنين، حسبما أعلنت بكين أمس، ليكون أعلى دبلوماسي صيني يزور البلد منذ بدء الأزمة العام الماضي، في مسعى لتكثيف الجهود لدفع طرفي النزاع نحو السلام.

وبعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة الأوكرانية، تحدث الرئيس الصيني شي جينبيغ إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً الشهر الماضي.

وأعلنت بكين في ما بعد أن لي، السفير الصيني لدى روسيا من 2009 إلى 2019، سيترأس وفداً إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري «اعتباراً من 15 مايو، سيزور السفير لي هوي الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية».

واعتبر وانغ أن جولة لي تظهر التزام الصين بتعزيز السلام والمحادثات وتظهر بالكامل أن الصين تقف بحزم إلى جانب السلام.

أضاف: «الصين على استعداد لمواصلة أداء دور بناء في بناء مزيد من التوافق الدولي بشأن وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام وتجنب تصعيد الوضع».

وتعليقا على الزيارة، قال وزير الخارجية الصيني كين غانغ، الموجود حالياً في النرويج: «نشعر جميعا بالقلق إزاء الوضع وندعو إلى السلام والى حل سياسي، الأمر الذي تؤيده الصين وتحض عليه منذ اليوم الأول لاندلاع النزاع».

وجاء الاتصال الهاتفي للرئيس الصيني بزيلينسكي في أعقاب نشر وثيقة من 12 نقطة في فبراير حول أوكرانيا، دعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول.

تنص النقطة الأولى في الوثيقة على وجوب الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، بشكل فاعل.

ميدانياً، أعلنت أوكرانيا أمس، أنّ قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة بمدينة باخموت المحاصرة، غير أنّ المكاسب التي أعلنت كييف تحقيقها نفتها موسكو.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان إنّ القوات الأوكرانية استعادت كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت، مضيفة لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع، وأن القوات الروسية مُنيت بخسائر كبيرة في القوة البشرية.

من جهتها، نفت روسيا أن تكون أوكرانيا حققت أي اختراق في المدينة، مشيرة إلى أنّ التقارير عن خسائرها الميدانية حول المدينة «لا تتوافق مع الواقع».

وأكد الجيش الروسي أنه صدّ 26 هجوماً أوكرانياً على جبهة طولها 95 كلم في شرق أوكرانيا قرب مدينة باخموت.

وقالت وزارة الدفاع إنه «تمّ صد كل الهجمات التي شنّتها الوحدات الأوكرانية، ولم يسمح بأيّ اختراق لدفاعات القوات الروسية».