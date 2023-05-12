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تركيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب بات وشيكاً

سفينة ترفع العلم الروسي تعبر مضيق البوسفور (رويترز)
13 مايو 2023 01:27

إسطنبول (وكالات) 

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الأزمة الأوكرانية
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في بيان لوزارته أمس، أن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أوشك على الانتهاء.
وتنقضي مهلة الاتفاق الخميس المقبل.
وقال أكار في خطاب نشر نصه أمس، «نتجه نحو إتمام تمديد اتفاق الحبوب»، مشيراً بذلك إلى محادثات في إسطنبول بين مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وإضافة إلى تمديد مفاعيل الاتفاق، ركزت المحادثات على مقترح للأمم المتحدة لاستئناف تصدير روسيا الأمونيا عبر خط الأنابيب تولياتي- أوديسا، حسبما أعلنت الأمم المتحدة في بيان.
والأمونيا مكون رئيسي يدخل في صناعة أسمدة، وتتهم روسيا الغرب بمنع تصديره في انتهاك لاتفاقات سابقة.
وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، دفعت الطرفين لاستئناف محادثات السلام بعد انهيار المفاوضات العام الماضي.
وساعدت أنقرة الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق الحبوب في يوليو الماضي، ما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن الأزمة.
في مارس تم تجديد الاتفاق لستين يوماً بدلاً من 120 طلبتها أوكرانيا، بعد أن وضعت روسيا عدداً من الشروط من بينها السماح بحق تصدير الأسمدة.
لا تخضع الصادرات الروسية من السلع الغذائية والأسمدة إلى أسواق العالم، لعقوبات.
وقال مسؤولون روس إنهم لم يلحظوا تقدما في الجزء الثاني من الاتفاق المتعلق بالصادرات الروسية.
وضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء الماضي على روسيا لتمديد الاتفاق مجدداً. 
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «في الأيام الأخيرة، عادت روسيا مجدداً لمنع السفن من الإبحار إلى مرافئ أوكرانية لتحميل الحبوب، في إجراء يؤدي بشكل مباشر إلى تقليل وصول الغذاء إلى الأسواق العالمية وإفريقيا والشرق الأوسط وحول العالم».

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الحرب في أوكرانيا
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صادرات الحبوب
خلوصي أكار
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