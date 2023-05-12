ضبط شبكة للهجرة غير الشرعية في فرنسا

باريس (وكالات)

ضبطت شرطة الحدود الفرنسية هذا الأسبوع شبكة للهجرة غير الشرعية تؤجّر جوازات سفر فرنسية أصلية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ليتمكنوا من دخول البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكُشف النقاب عن عملية الاحتيال أول مرة في نوفمبر عندما أوقف عناصر حرس الحدود في مطار باريس الرئيس رجلاً سافر من مالي بواسطة جواز سفر لم يكن له، وفق ما ذكر المصدر أمس الأول.

وكشفت الشرطة عن وجود شبكة في منطقة باريس تجنّد مواطنين فرنسيين من أصول أجنبية لـ«إعارة» وثائقهم الشخصية مقابل مئات اليورو.

ويعتقد محققون بأن 250 شخصاً على الأقل قدّموا طلبات للحصول على وثائق سفر من القائمين على الخطة الذين عرضوا خدماتهم على زبائن في مالي وساحل والعاج والكاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، بحسب المصدر. وثمة مساع حالياً لتحديد هويات أولئك الذين شاركوا جوازات سفرهم.