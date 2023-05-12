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بلجيكا تسجل رقماً قياسياً في عدد اللاجئين القاصرين

بلجيكا تسجل رقماً قياسياً في عدد اللاجئين القاصرين
13 مايو 2023 01:27

بروكسل (وكالات)

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سجلت بلجيكا رقماً قياسياً في عدد اللاجئين القاصرين من دون ذويهم خلال عام 2022، بواقع 6 آلاف و434 طفلاً.
وقال وزير الهجرة واللجوء نيكول دي مور، إن عدد اللاجئين القاصرين بالبلاد شهد زيادة في 2022، بمعدل 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، حسبما ذكرت صحيفة «لا ديرنيير هيور» البلجيكية. 
ولفت في كلمة بالبرلمان أمس، إلى أن عدد اللاجئين القاصرين بلغ 6 آلاف و434، مؤكداً أنه رقم قياسي بتاريخ البلاد.
وأوضح أنه يوجد بين الأطفال حوالي 2200 طفل بعمر يتراوح بين 11 و15 عاماً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يستوجب على بلاده إنشاء مراكز إيواء لهم.
وتعاني بلجيكا منذ فترة طويلة من مشكلة في توفير مراكز لإيواء اللاجئين على أراضيها.

بلجيكا
اللاجئون
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