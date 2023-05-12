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قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في باكستان

أرشيفية
13 مايو 2023 01:27

إسلام (وكالات)  

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أعلن الجيش الباكستاني أمس، مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف معسكراً لقوات الأمن في إقليم «بلوشستان» جنوب غرب البلاد. 
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن مجموعة من المسلحين شنوا هجوماً على معسكر لقوات شرطة الحدود في منطقة «مسلم باغ» مؤكدة مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين. 
وأضاف البيان أن مسلحين قتلا على يد قوات الأمن التي تواصل ملاحقة المسلحين فيما يجري تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.
وأعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق من الشهر الجاري مقتل ستة من جنوده على الأقل وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في إقليم «خيبر بختونخوا» شمالي باكستان.

باكستان
الجيش الباكستاني
بلوشستان
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