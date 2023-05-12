زيلينسكي يعلن استعادة مناطق قرب باخموت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الجنود الأوكرانيين استعادوا أرضا بالقرب من مدينة باخموت شرقي أوكارنيا.

كانت روسيا أقرت، في وقت سابق اليوم، أن بعض قواتها تراجعت لأسباب مرتبطة بالتخطيط.

وذكر زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام" للتواصل، بعد اجتماع مع هيئة الأركان العامة للجيش، أن "الجهود الكاسحة" للقوات الأوكرانية أدت إلى توقف الجانب الروسي أو حتى "انسحابه" في بعض القطاعات. وأضاف الرئيس الأوكراني أن الوضع تحت السيطرة في أجزاء أخرى من خط الجبهة.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على تطبيق "تلغرام"، إن "مدافعينا تقدموا كليومترين في قطاع باخموت". وأضافت أنه "لم يتم التخلي عن أي مواقع في المدينة نفسها خلال الأسبوع".

في موسكو، اعترف إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع بانسحاب وحدات روسية في شمال غرب باخموت، بالقرب من قرية "بيرخيفكا"، لكنه وصف ذلك بأنه إعادة تموضع للقوات.

وقال إنه "من أجل زيادة القدرات الدفاعية"، تحركت وحدات روسية إلى خط جديد على طول خزان "بيرخيفكا". كما أكد أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية بالقرب من بلدة "سوليدار"، الواقعة على بعد 10 كيلومترات شمال باخموت، ولم يحدث "اختراق" هناك من قبل القوات الأوكرانية.